SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde karlı arazide gezen 4 kurt, dron ile görüntülendi.
Kar yağışı ile birlikte soğuk havanın etkili olduğu Sivas'ta kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Altınyayla ilçesinde 4 kurt, ilçe merkezine yakın bir noktaya indi. Karlı arazide gezinen kurtların yiyecek aradığı görüldü. Kurtları ilçede yaşayan Ramazan Tunç, dron ile havadan görüntüledi. Kurtlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Dron ile Görüntülenen 4 Kurt Karlı Arazide Yiyecek Arıyor - Son Dakika
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