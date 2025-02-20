Sivas\'ta Dron ile Görüntülenen 4 Kurt Karlı Arazide Yiyecek Arıyor

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SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde karlı arazide gezen 4 kurt, dron ile görüntülendi.

Kar yağışı ile birlikte soğuk havanın etkili olduğu Sivas'ta kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Altınyayla ilçesinde 4 kurt, ilçe merkezine yakın bir noktaya indi. Karlı arazide gezinen kurtların yiyecek aradığı görüldü. Kurtları ilçede yaşayan Ramazan Tunç, dron ile havadan görüntüledi. Kurtlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.