Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Sivas'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 31 bin 658 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 200 mililitre ham madde ve 5 hap ele geçirildi.
Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 14 parça halinde, 31 bin 658 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 200 mililitre sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
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