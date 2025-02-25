Sivas'ta Esnaf Akademisi Tamamlandı - Son Dakika
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Sivas'ta Esnaf Akademisi Tamamlandı

Sivas'ta düzenlenen Esnaf Akademisi programı, esnaflara dijital pazarlama ve e-ticaret eğitimi verdi.

25.02.2025 12:16
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Sivas'ta AK Parti Milletvekili Rukiye Toy'un öncülüğünde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğiyle düzenlenen "Esnaf Akademisi " programı tamamlandı.

Program kapsamında esnaflara dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, e-ticaret ve müşteri iletişimi gibi konularda kapsamlı eğitim verildi.

Akademiye katılan esnaflar mezuniyet töreninde cübbe ve kep giyerek belge aldı.

Programa, Milletvekili Toy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Vekili Süleyman Değirmen, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünal Özüm, Sivas Esnaf Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ve diğer davetliler katıldı. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Esnaf Akademisi Tamamlandı - Son Dakika

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