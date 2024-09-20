Sivas'ta Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Devriildi

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

T.A'nın kullandığı 21 TJ 349 plakalı minibüs, Sivas- Erzincan kara yolu Koyulhisar ilçe girişi Üçyol Kavşağı'nda, istinat duvarını aşarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yara almadığı kazada, minibüste bulunan 15 işçi yaralandı. Araçta sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde gelen Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukcu, AA muhabirine, bölgede her yıl 3-4 kaza olduğunu söyledi.

Bununla ilgili birçok başvuruda bulunduklarını ifade eden Karakullukcu, şunları kaydetti:

"Gündemde bir kaçış rampası projesi var. Ben özellikle şu anda bunun yerinde incelenip, nereye yapılacağının karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Devletimiz bu projeyi gerçekleştirecek ama bizim bu yolumuz 1700 rakımdan 700 rakıma, 1000 metre eğimle gelen bir yol güzergahımız var, 13 kilometre. Bu 13 kilometre üzerinde de araçlar yaz sezonunda frenleri kısarak geliyor, tam rampanın bitiş noktasında, yolun dönüşünde ayağını frene attığı anda, frenin olmadığını söylüyor. Şu anda da şoförün ifadesi aynı şekilde. Mevcutta 1 kilometre yukarıya yapılacak olan kaçış rampasının da bu işe çözüm olmayacağını belirtmek istiyorum. Burada yapılacak bir proje varsa, bu kazanın olduğu alana yapılması, bu yerle ilgili kamulaştırmanın yapılıp, yolun artık daha fazla kayıplara yol açmaması için biran önce çözüme kavuşması gerektiğini düşünüyoruz."

Kaza yerinde polislere olayın nasıl meydana geldiğini anlatan şoför T.A. ise frenin ısındığını, inişte kavşakta fren tutmayınca minibüsü durduramadığını iddia etti.