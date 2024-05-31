Sivas'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki - Son Dakika
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Sivas'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki

Sivas\'ta İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırılarına tepki

Sivas'ta Şehit Hakan Yurtoğlu İlkokulu öğrencileri, düzenlenen etkinlikte İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, Filistin'e özgü dans figürleri sergiledi. İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener de etkinliğe katılarak öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.

31.05.2024 16:51
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SİVAS'ta ilkokul öğrencileri, düzenlenen etkinlikte İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Etkinlikte Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, Filistin'e özgü dans figürleri sergiledi.

Şehit Hakan Yurtoğlu İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde toplanarak 'Filistin Halkının Yanındayız' pankartı açtı. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, Filistin'e özgü dans figürleri sergiledi. Öğrenciler ayrıca dans ederken söylenen şarkıya da eşlik etti. İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener'in de katıldığı etkinlikte öğrencilerin dansı beğeni topladı.

Burada açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, mazlum coğrafyalarda Müslümanlara karşı yürütülen zulüm, katliam ve terör eylemlerini şiddetle kınadığını söyledi. Yener, öğrencilerin okul bahçesinde Filistin halkının yanında olduklarını haykırdığını belirterek, "Bir yerde haksızlık varsa mümkünse elimizle, dilimizle ve kalbimizle bunu hissedebilmeliyiz. Masum çocuklar katledilirken, okul bahçelerinde oynamaları gereken yaştaki çocuklarımızın toprakla buluşturulmasına karşı en zayıf tepki halkasını bugün okul bahçemizde çocuklarımızın sergilemiş olması takdire şayandır. Buna öncülük eden okul müdürümüze, öğretmen arkadaşlarımız ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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