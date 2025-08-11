Sivas\'ta Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
H.M. idaresindeki 58 TL 617 plakalı kamyon, Sivas- Malatya kara yolu Bostankaya köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ulaş Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.
