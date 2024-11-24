Sivas'ta Kar Yağışı Sürücüleri Zor Durumda Bıraktı - Son Dakika
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Sivas'ta Kar Yağışı Sürücüleri Zor Durumda Bıraktı

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Sivas'ta geceya başlayan kar yağışı, sürücüleri hazırlıksız yakalayarak zor anlar yaşattı.

24.11.2024 11:33
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Sivas'ta özlenen kar kent merkezine düştü, sürücüler hazırlıksız yakalandı

SİVAS - Sivas'ta özlenen kar yağışı, gece saatlerinde başladı. Kuvvetli fırtına ile etkisini gösteren yağış nedeniyle hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yapılan uyarılar sonrası beklenen kar yağışı, İç Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Sivas'ta, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezi dahil birçok ilçede kuvvetli fırtına ile etkisini gösteren kar, bazı bölgelerde tipiye dönüştü. Vatandaşlar yürümekte zorlanırken araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, Sıcak Çermik bölgesinde yolda kaldı. Eğimli yolda ilerlemekte güçlük çeken araç sürücüleri, araçlarını yol kenarına park etti.

Öte yandan kar yağışın etkisini gösterdiği kent merkezinde de kartpostallık görüntüler oluştu. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi eserler, kar yağışı ile birlikte eşsiz manzaralar oluşturdu. Fırtına nedeniyle yürümekte güçlük çeken vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düştüğü kentte sürücüler yavaş ilerledi.

Sivas\'ta Kar Yağışı Sürücüleri Zor Durumda Bıraktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Kar Yağışı Sürücüleri Zor Durumda Bıraktı - Son Dakika

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