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SİVAS'ta kargo firmasına ait minibüsün otomobile çarpmasıyla 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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SİVAS'ta kargo firmasına ait minibüsün otomobile çarpmasıyla 5 kişi yaralandı

Sivas'ta bir kargo firmasına ait minibüs, otomobile yandan çarparak 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntülerde yaşanan panik ve kurtarma çalışmaları yer aldı.

15.01.2024 - 14:10,  Güncelleme: 14:11
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SİVAS'ta kargo firmasına ait minibüsün otomobile yandan çarptığı ve 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 13 Ocak'ta saat 14.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi 13'üncü Sokak'ta meydana geldi. H.Ö. (26) yönetimindeki 58 AEC 703 plakalı kargo firmasına ait minibüs, kontrolünden çıkarak A.O.Ş. (20) yönetimindeki 44 AFA 121 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada sürücüler ile her iki araçtaki C.B.Ş. (17), E.M.A. (65) ve T.K.G. (24) yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaza ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüs ve otomobilin çarpıştığı ve sonrasında yaşanan panik ile ekiplerin kurtarma çalışması yer aldı. (DHA)

SİVAS\'ta kargo firmasına ait minibüsün otomobile çarpmasıyla 5 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: SİVAS'ta kargo firmasına ait minibüsün otomobile çarpmasıyla 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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