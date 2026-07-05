Sivas'ta Kaybolan Çocuk İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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Sivas'ta Kaybolan Çocuk İçin Arama Devam Ediyor

Sivas\'ta Kaybolan Çocuk İçin Arama Devam Ediyor
05.07.2026 10:22
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Gemerek'te ırmağa kapılan 15 yaşındaki Gülseren Şahin'in arama çalışmaları sürüyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Yeniçubuk beldesi, Burhan köyü köprüsü mevkisinde 2 Temmuz'da ırmakta bulundukları sırada şiddetli akıntının gelmesiyle suya kapılan??????? 15 yaşındaki Gülseren Şahin için başlatılan arama çalışmalarına, Sivas ve Samsun AFAD, Sivas İl Jandarma Komando Bölüğü, Malatya Jandarma Arama Kurtarma ve Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığından ekipler katılıyor.

Dalgıç ekipler ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise kıyı boyunca arama çalışması yürütüyor. Çalışmalarda dron da kullanılıyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı mevsimlik işçi Gülistan Şahin (19) ile aileleriyle köye gelen Zerda (13) ve Gülseren Şahin, 2 Temmuz'da ırmakta bulundukları sırada akıntının şiddetlenmesi sonucu suya kapılmıştı.

Gülistan Şahin çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, iki çocuk ırmakta kaybolmuş, ekiplerce yapılan aramalarda Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

Jandarma, 3. Sayfa, Gemerek, Güncel, Sivas, Çocuk, Yaşam, AFAD, Kaza, Son Dakika

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