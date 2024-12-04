Sivas'ta Kış Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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Sivas'ta Kış Hazırlıkları Tamamlandı

Sivas\'ta Kış Hazırlıkları Tamamlandı

Sivas Belediyesi, kış aylarında ulaşım için 65 araç ve 255 personel ile hazır durumda.

04.12.2024 17:17
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Sivas Belediyesi, kış aylarında şehir içi ulaşımın aksamaması için 65 araç ve 255 personelle görev yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, saha amirliğindeki ekipleri ziyaret ederek kış hazırlıklarını denetledi.

Uzun, özellikle yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktaran Uzun, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirgemek için çalıştıklarını ifade etti.

Kentte mevsimin ilk kar yağışının 24 Kasım'da gerçekleştiğini anımsatan Uzun, şunları kaydetti:

"Sivas Belediyesi olarak 65 mahallede hızlı bir şekilde ekiplerimiz çalışmaya başladılar. Kar yağmadan 2 hafta önce müdürlerimizle toplantı yaparak planlamalarımızı gerçekleştirmiştik. Hazırlıklarımızın ne kadar doğru olduğunu da 24 Kasım'da görmüş olduk. Önümüzdeki günlerde de kar yağışı devam edecek. Şu an itibariyle 65 iş makinesi ve araç ile 255 personelimiz Sivas halkının hizmetinde. İnşallah bu sene kar yağışı anlamında çok bereketli olur. Şimdiden tüm ekip arkadaşlarımıza gayretleri ve çabaları için teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah hep birlikte bu sene iyi bir hizmet ortaya koyacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Kış Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

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