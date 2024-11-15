Sivas'ta Kuraklık Tarımı Kısıtladı - Son Dakika
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Sivas'ta Kuraklık Tarımı Kısıtladı

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Kuraklık nedeniyle Sivas'ta 120 bin dönüm arazide sulu tarım kısıtlandı, alternatif ürünlere yönelildi.

15.11.2024 11:24
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Kuraklığın vurduğu Sivas'ta geniş bir alanda sulu tarım kısıtlandı

SİVAS - Son 3 yılda hububat üretiminde rekor üstüne rekor kıran Sivas'ı kuraklık etkiledi. Barajlardaki su seviyelerinin yetersizliği nedeniyle 120 bin dönüm arazide sulu tarım kısıtlandı.

Sivas'ta iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklık sonrası barajlardaki doluluk oranı tehlikeli düzeye düştü. Sivas'ta 120 dönüm tarım arazisinde sulu tarıma kısıtlama getirildi. Başta şeker pancarı ve patates gibi suya ihtiyaç duyan tarım ürünlerinin kısıtlandığı bölgelerde alternatif tarım ürünlerine yönelim oldu. Kuraklığın etkilediği ve su seviyelerinde düşüş yaşanan barajlar, dron ile havadan görüntülendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ; Pusat-Özen, Ulaş Karacalar ve Kangal Kocakurt Barajlarındaki doluluk oranlarının yetersizliği nedeniyle sulu tarıma kısıtlama getirildiğini ifade etti.

"Suyu daha çok isteyen bitkilerde kısıtlamaya gidildi"

İklim değişikliğini Sivas'ın iliklerine kadar yaşadığını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Bugün 11'inci ayın yarısına geldik. Şu anda yaklaşık 6'ncı aydan bu yana yağmur yağmadı. 2024 yılı dolu dolu geçti tüm ürünlerde en üst seviyelere çıktık fakat şu an kuraklığın yaşanmasından dolayı büyük sıkıntılar yaşanıyor. Biliyorsunuz Sivas'ımız şeker pancarında ve patateste Türkiye'deki sayılı illerimizden biri. Bu şeker pancarı, patates ve yem bitkilerine baktığımız zaman daha çok suyla ilgili. 6'ncı aydan bu yana yağış olmadığı için barajlarımız yüzde 20 ile yüzde 10 arasında kaldı. Kuraklık nedeniyle önümüzdeki yıl şeker pancarında, patateste ve yem bitkilerinde yani suyu daha çok isteyen bitkilerde bir kısıtlamaya gidildi." dedi.

"Sivas kuraklığı iliklerine kadar yaşıyor"

İlerleyen aylarda yeterli yağış olması halinde kısıtlama kararının değerlendirileceğini ifade eden Başkan Çetindağ, "Şu anki aldığımız kararla önümüzdeki yıl şeker pancarında, patateste ve yem bitkilerinde yani su isteyen bitkilerde bir kısıtlamaya gidilecek. Biz çiftçilerimizi buna göre hazırlıyoruz. Kuraklık her geçen yıl ilerliyor ve Sivas'ta bunu iliklerine kadar yaşıyor. Şu anda rakıma bakıldığında Sivas, en yüksek rakıma sahip olan illerden bir tanesi ama bir damla yağmur düşmedi. Şu anda bunu kara kara düşünüyoruz ama ümidimizi de kesmiyoruz. Sivas'ımızda kar ve yağmur olmadığı sürece büyük sıkıntı yaşanıyor. Sadece barajlarda değil yer altı sularımızla da ilgili yağmur ve kar olması lazım ki yer altı sularımız da bundan faydalansın. Eğer istediğimiz gibi kar yağar, barajların doluluk oranı artarsa bu karar tekrardan değerlendirilecek. Ülkemizin 85 milyon insanını doyurmak bizim çiftçilerimizin elinde. Biz çiftçiler olarak hazırlığımızı yaptık inşallah önümüzdeki yılda bu sıkıntıyı yaşamayız diye bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sivas\'ta Kuraklık Tarımı Kısıtladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Kuraklık Tarımı Kısıtladı - Son Dakika

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