Sivas'ta Müstakil Evde Yangın: 5 Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Müstakil Evde Yangın: 5 Çocuk Kurtarıldı

Sivas\'ta Müstakil Evde Yangın: 5 Çocuk Kurtarıldı

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde bir müstakil evde çıkan yangında 5 çocuk ve amcaları kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi. Zeliha Yılmaz'ın vücudunda hafif yanıklar oluştu.

23.12.2024 16:58  Güncelleme: 17:02
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SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde müstakil evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Köyde Müslüm Yılmaz'a ait müstakil evde, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanın yükselmesi ile köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine Kangal ve Ulaş ilçelerinden belediyeye ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar köylülerin müdahale etiği yangında, evde bulunan Zeliha Yılmaz, çocukları Eylül, Polat, Ela, Yiğit ve Cemresu Yılmaz ile amcaları Savaş Yılmaz kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Binadan çıkarılan 5 çocuk ve amcalarının durumunun iyi olduğu bildirilirken, yangına kendi çabasıyla müdahale etmeye çalışan Zeliha Yılmaz'ın vücudunda hafif yanıklar oluştuğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA

Haber: Arife Defne DOĞAN/SİVAS,

Kaynak: DHA

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