Sivas'ta Öğrenciler Avrupa'da Staj Yapacak - Son Dakika
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Sivas'ta Öğrenciler Avrupa'da Staj Yapacak

Sivas\'ta Öğrenciler Avrupa\'da Staj Yapacak
17.06.2026 15:20
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Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim MYO, 914 projeden seçilerek Avrupa'da staj imkanı elde etti.

Sivas Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Yüksekokulu öğrencileri Avrupa'da staj yapacak.

Okuldan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Ajansa sunulan 914 projeden Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Yüksekokulu öğretmenleri tarafından hazırlanan "Engelli Öğrencilerimizi Avrupa Stajı ile Topluma Kazandırıyoruz Projesi", ülke genelinde hibe desteği almaya hak kazanan 87 proje arasında girdi.

Proje sayesinde, öğrenciler ve öğretmenleri Avrupa ülkelerindeki işletmelerde uygulamalı eğitim alarak mesleki yeterliliklerini geliştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okul Müdürü Süleyman Güler, "Fransa'da AB standartlarında edineceğimiz tecrübe sayesinde kıyaslama imkanı bularak sektörel bazda eksileri iyileştirmeye katkıda bulunacağız. Bununla birlikte işbirliği içinde olduğumuz işletmelerle istişaremiz sonucunda sektörel bazda nitelikli çalışan, özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim ve iş konumlandırmasında iyileştirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Öğrenciler Avrupa'da Staj Yapacak - Son Dakika

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