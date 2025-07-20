Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 4 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
Ağrı'dan İzmir'e giden O.K. idaresindeki 34 CZH 636 plakalı Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, Sivas- Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 33 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulans helikopter ve kara ambulanslarıyla kentteki hastanelere sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Otobüs Kazası: 4 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika
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