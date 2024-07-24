Sivas'ta Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
F.A. yönetimindeki 06 GTT 61 plakalı otomobil, Sivas- Malatya kara yolu Bostankaya köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 60 ADK 960 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Z.K, A.K, G.K. ve E.Y. yaralandı.
Yaralılar, Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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