Sivas'ta Otomobil Köpeğe ve Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta Otomobil Köpeğe ve Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı

Sivas\'ta Otomobil Köpeğe ve Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sahipsiz köpeğe çarpan otomobil daha sonra bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Maalesef, çarpan köpek olay yerinde hayatını kaybetti.

25.02.2024 19:37  Güncelleme: 19:46
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde önce sahipsiz köpeğe, ardından bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

S.C. (63) yönetimindeki 51 HD 404 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolunun Kömürkaya köyü kavşağında önce sahipsiz köpeğe, ardından bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan S.Y. (55), G.C. (61) ve D.C. (65) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Bu arada otomobilin çarptığı sahipsiz köpeğin de öldüğü belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Otomobil Köpeğe ve Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Otomobil Köpeğe ve Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika
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