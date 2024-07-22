Sivas'ta Otomobil Minibüse Çarptı: 2'si Çocuk 5 Yaralı

Sivas'ta, otomobilin park halindeki minibüse çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
F.C.Y. yönetimindeki 06 FA 9871 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Abdulvahabi Gazi Caddesi'nde, park halindeki 58 AFL 307 plakalı minibüse çarptı. Hareket eden minibüs de park halinde bulunan 58 KD 095 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan F.B.K. (28), E.Ç. (30), K.A.Ç. (4) ve M.E.K. (3) kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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