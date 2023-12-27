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Sivas'ta otomobilin inşaatın duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta otomobilin inşaatın duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, C.A. yönetimindeki otomobil, bir inşaatın duvarına çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı.

Sivas\'ta otomobilin inşaatın duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
27.12.2023 - 10:38,
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Sivas'ta otomobilin inşaatın duvarına çarpması sonucu yaralanan 4 kişi tedaviye alındı.

C.A. (39) idaresindeki 34 SBA 35 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yol kenarında yapımı süren bir sitenin duvarı ile konteynerine çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan A.A (33), B.A. (41) ve A.R.A (62) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Yenişehir, Sivas, Güvenlik, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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