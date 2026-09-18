Sivas'ta pencereden düşerek ölen çocuğun ablası ve evdeki kişi tutuklandı

Sivas'ta bir çocuğun evin penceresinden düşerek ölmesiyle ilgili ablası ve evde bulunan kişi tutuklandı.

İddiaya göre, otizmli olduğu öğrenilen 12 yaşındaki T.K, Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki evlerinin penceresinden düştü.

T.K. olay yerinde hayatını kaybederken, olayın şüpheli olduğunu değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında çocuğun 14 yaşındaki ablası S.N.K. ile olay sırasında evde bulunan T.S. (17) gözaltına alındı.

Şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.