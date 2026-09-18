Sivas'ta pencereden düşerek ölen çocuğun ablası ve evdeki kişi tutuklandı

Sivas'ta pencereden düşerek ölen çocuğun ablası ve evdeki kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ta otizmli olduğu belirtilen 12 yaşındaki çocuğun evin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada ablası ile olay sırasında evde bulunan kişi tutuklandı. Olayın şüpheli olduğunu değerlendiren polis ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Sivas'ta bir çocuğun evin penceresinden düşerek ölmesiyle ilgili ablası ve evde bulunan kişi tutuklandı.
İddiaya göre, otizmli olduğu öğrenilen 12 yaşındaki T.K, Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki evlerinin penceresinden düştü.
T.K. olay yerinde hayatını kaybederken, olayın şüpheli olduğunu değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında çocuğun 14 yaşındaki ablası S.N.K. ile olay sırasında evde bulunan T.S. (17) gözaltına alındı.
Şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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