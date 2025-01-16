Sivas'ta akciğerine pıhtı atması sonucu vefat eden polis memuru Hatice Saraç Ulukaya için tören düzenlendi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesinde görevli 1 çocuk annesi Hatice Saraç Ulukaya (50), 13 Ocak'ta rahatsızlanarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Akciğerine pıhtı attığı tespit edilen Ulukaya, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Polis memuru Hatice Saraç Ulukaya için Sivas Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Özgeçmişi okunan Ulukaya'nın cenazesi dua edilmesinin ardından defnedilmek üzere memleketi Balıkesir'in Bandırma ilçesine uğurlandı.
Törene, Ulukaya'nın ailesi, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, emniyet ve jandarma teşkilatı mensupları katıldı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Polis Memuru Hatice Saraç Ulukaya İçin Tören - Son Dakika
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