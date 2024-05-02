Sivas'ta Sağlık Çalışanları İsrail'i Protesto Etti - Son Dakika
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Sivas'ta Sağlık Çalışanları İsrail'i Protesto Etti

Sivas\'ta Sağlık Çalışanları İsrail\'i Protesto Etti

Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Diş hekimi Merve Matur, İsrail'in Gazze'de aylardır süren saldırılarında birçok insanın hayatını kaybettiğini belirtirken, doktor Mücahit Gökduman ise İsrail'in insanlık tarihinde görülmemiş suçlara imza attığını vurguladı.

02.05.2024 15:23  Güncelleme: 15:25
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde sağlık çalışanları, Filistin'e saldırılarına devam eden İsrail'i protesto etti.

Suşehri Devlet Hastanesi önünde düzenlenen etkinlikte basın açıklaması metnini okuyan diş hekimi Merve Matur, İsrail'in aylardır Gazze'de saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Saldırılarda çocuk, kadın, yaşlılar başta olmak üzere çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini belirten Matur, "İsrail savaş hukukunu tamamen ayaklar altına alarak dokunulmazlığı olan hastaneler, sağlık kuruluşları, ibadethaneler gibi özel mekanlara da saldırıda bulundu." dedi.

Matur, dünya halklarının ve onurlu insanların aylardır seslendirdiği Gazze'de yaşanan işgali ve soykırımı reddettiklerini aktardı.

Doktor Mücahit Gökduman ise işgalci İsrail'in insanlık tarihinde hiç görülmemiş suçlara imza attığını vurguladı.

Saldırılardan sağlık çalışanlarının da etkilendiğini dile getiren Gökduman, "Gazze'de gözyaşı var, kan var, zulüm var fakat sabır da var, direniş de ve tevekkül de var." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Sağlık Çalışanları İsrail'i Protesto Etti - Son Dakika

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