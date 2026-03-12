Sivas'ta Tecer Taş Tesisi Sezonu Başladı - Son Dakika
Sivas'ta Tecer Taş Tesisi Sezonu Başladı

Sivas\'ta Tecer Taş Tesisi Sezonu Başladı
12.03.2026 15:21
Sivas Belediyesi, Tecer Taş Kırma ve Eleme Tesisi'nde yeni sezonu açtı, 1,5 milyon ton malzeme hedefli.

Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tecer Taş Kırma ve Eleme Tesisi'nde yeni sezon çalışmaları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 100 milyon liralık yatırımla geçen yıl kurulan tesiste, Belediye Başkanı Adem Uzun'un katılımıyla sezonun ilk patlatması gerçekleştirildi.

Şehrin en büyük taş ocağı olma özelliğini taşıyan tesiste, modern teknolojiyle yıllık 1,5 milyon ton malzeme üretilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Uzun, tesisin şehre büyük değer katacağını belirterek, şunları kaydetti:

"25 Aralık 2025'te şehrimizin en büyük taş ocağını Tecer'de açmıştık. 2026 yılının ilk patlatmasını yaparak yeni sezonu açıyoruz. Bu sene 1,5 milyon ton kapasiteli bir malzeme üretimi gerçekleştireceğiz. Asfaltta, yol yapımında ve altyapıda kullanacağımız malzememizi kendimiz üretmiş oluyoruz. Böylece öz kaynakları ile güçlenen bir belediye olduğumuzu bir kez daha herkese gösteriyoruz. Yeni sezonumuz şehrimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta Tecer Taş Tesisi Sezonu Başladı - Son Dakika

15:08
SON DAKİKA: Sivas'ta Tecer Taş Tesisi Sezonu Başladı
