Sivas'ta tekerlekli sandalyesiyle sulama kanalına düşen bedensel engelli aranıyor

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Sivas'ın Gölova ilçesinde tekerlekli sandalyesiyle sulama kanalına düşerek kaybolduğu değerlendirilen bedensel engelliyi arama çalışması başlatıldı.

Çukuryurt köyünde yaşayan bedensel engelli 93 yaşındaki Bedir Yalçın'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Köyün yakınlarındaki sulama kanalı yanında Yalçın'ın kıyafetlerine rastlanılması ve boğulma ihtimali üzerine olay yerine AFAD ekipleri gönderildi.

Ekipler, kanalda yaptıkları aramada, Yalçın'ın tekerlekli sandalyesine ulaştı.

Yalçın'ın, Gölova Göleti'ne sürüklendiği ihtimali üzerine Sivas, Malatya ve Samsun'dan su altı arama ve kurtarma ekipleri gölette arama çalışması başlattı.