Sivas\'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

SİVAS'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine giden M.H.C. (26) yönetimindeki 58 AHK 207 plakalı otomobil ile aynı istikamete seyreden T.T. idaresindeki 38 AGS 895 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 AHK 207 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarptıktan sonra diğer otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücülerinden M.H.C. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ç. (24), N.T. (14), M.T. (9), D.T. (34) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.