Sivas'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Sivas\'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı
13.06.2026 07:39
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Şarkışla'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

F.D. (53) idaresindeki 80 FY 002 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu, Hanlı Güney köy kavşağında M.D. (43) yönetimindeki 58 TE 522 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan M.D. (12), M.D. (40), S.D. (19) ve E.D. (11) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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