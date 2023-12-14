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Sivas'ta trafik kazasında ölen öğrencinin katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Sivas'ta trafik kazasında ölen öğrencinin katil zanlısı tutuklandı

Sivas Valiliği, yabancı öğrencinin trafik kazasında ölümüne sebep olan araç sürücüsünün tutuklandığını açıkladı. Kazada hayatını kaybeden öğrenciye çarpan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Sivas\'ta trafik kazasında ölen öğrencinin katil zanlısı tutuklandı
14.12.2023 - 10:39,
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Sivas'ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen üniversiteli yabancı uyruklu genç kıza çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde kent merkezi Cumhuriyet Meydanı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmek isteyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi Afrika Komorlar uyruklu Saıd Youssouf Hafsoıta'ya plakası öğrenilemeyen E.K. isimli sürücü çarptı. Ağır yaralanan Hafsoıta, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan alkollü sürücü ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı. Sivas Valiliği kaza ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

"3,02 promil alkollü olduğu tespit edildi"

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada sürücünün 3,02 promil alkollü olduğu belirtilerek, "İlimiz merkezinde 8 Aralık 2023 tarihinde meydana gelen bir trafik kazasıyla ilgili olarak sosyal medyada yer alan asılsız paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla; 08.12.2023 Cuma günü saat 23.45 sıralarında E.K. yönetimindeki otomobil, İnönü Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi Afrika Komorlar uyruklu yaya Saıd Youssouf Hafsoıta'ya (24) çarpmıştır. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kazazede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Kaza yerinden kaçan sürücü E.K. kısa süre sonra Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın yapılan alkol kontrolünde 3,02 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, 09.12.2023 Cumartesi günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas'ta trafik kazasında ölen öğrencinin katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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