Sivas'ta uçurtma etkinliğiyle Gazze'deki çocuklar için farkındalık oluşturuldu - Son Dakika
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Sivas'ta uçurtma etkinliğiyle Gazze'deki çocuklar için farkındalık oluşturuldu

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Sivas\'ta uçurtma etkinliğiyle Gazze\'deki çocuklar için farkındalık oluşturuldu
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Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazze'deki çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla 27 Haziran'da Öğretmenler Millet Bahçesi'nde uçurtma etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan öğrenciler uçurtmalarını gökyüzüne bırakarak çocukların barış ve güven içinde yaşaması temennisinde bulundu.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" farkındalık etkinliği düzenledi.

27 Haziran Öğretmenler Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı İlhami Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Gazze'deki çocukların savaş ve çatışmalar nedeniyle günlük yaşamın temel ihtiyaçlarından ve çocukluk döneminin önemli unsurlarından uzak kaldığını söyledi.

Çocukların eğitim, oyun ve güvenli bir yaşam gibi temel haklara sahip olması gerektiğini belirten Erdoğan, uçurtma etkinliğinin bu haklara yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

Erdoğan, etkinlikle yalnızca uçurtmaların gökyüzüne bırakılmadığını, çocukların barış ve güven içinde yaşayabilmesine yönelik temennilerin de dile getirildiğini dile getirdi.

Kızılırmak, Fevzipaşa, Reşat Şemsettin Sirer ve Behrampaşa ilkokulu öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte Gazze'de yaşayan çocukların karşılaştıkları zorluklara dikkat çekildi.

Etkinlikte Vali Yardımcısı Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan ve beraberindekiler çocukların hazırladığı resim sergisini gezdikten sonra uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Kaynak: AA
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