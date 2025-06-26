Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyon kapsamında ilçe girişindeki yol kontrol ve uygulama noktasında 2 otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 1 kilo 365 gram skunk ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Sivas’ta Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
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