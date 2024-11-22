Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti

Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti

Sivas'ta dershanenin de yer aldığı binada çıkan yangında matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut hayatını kaybetti.

22.11.2024 06:16
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Örtülüpınar Mahallesi'nde çıkan yangında dershane sahibi matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut (47) hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta yer alan ve üst katı dershane, alt katları ise iş yeri olarak kullanılan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Bir süre sonra büyüyen alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

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DERSHANENİN DE SAHİBİYDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri dershanenin sahibi olan ve zaman zaman dershanedeki odasında kalan matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut'un (47) cansız bedenine ulaştı.

Bulut'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çıkış sebebi araştırılan yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Kaynak: AA

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