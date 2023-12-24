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Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı Trafikte Aksamalara Neden Oldu - Son Dakika
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Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı Trafikte Aksamalara Neden Oldu

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı park halindeki araçları kapladı ve sürücüler trafikte güçlük çekti. Sivas-Kayseri karayolu bir TIR'ın kayması sonucu trafiğe kapandı.

Sivas\'ta Yoğun Kar Yağışı Trafikte Aksamalara Neden Oldu
24.12.2023 - 19:24,
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SİVAS'ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı, Sivas- Kayseri karayolunda trafikte aksamalara neden oldu.

Kentte öğlen saatlerinde başlayarak akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Yağışın ardından park halindeki araçlar karla kaplandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kar ayrıca şehirlerarası ulaşımda da aksamalara neden oldu. Sivas- Kayseri karayolu Koyuncu mevkisinde bir TIR'ın kayması sonucu yol trafiğe kapandı ve uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı Trafikte Aksamalara Neden Oldu - Son Dakika
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