Sivas\'ta Yol Çalışmaları İncelendi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, kentte devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Merkeze bağlı İncesu, Haydarlı ve Durdulu grup köy yolunda İl Özel İdaresi tarafından başlatılan asfaltlama çalışmalarını inceleyen Güler, Şimşek ve Aksu, yetkililerden bilgi aldı.

Güler, buradaki açıklamasında, Sivas'ın her yönden altyapısını güçlendirmek ve çeşitlendirmek için planlamalar yaptıklarını söyledi.

Sadece altyapı ve grup yolları noktasında değil, içme suyundan diğer alanlara kadar birçok çalışmayı bir arada yürütmeye çalıştıklarını ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Tabii bunlar bir bütçe imkanı da istiyor. Elimizden geldiği kadar bakanlıklarımızın desteğini de Valiliğimiz ve Özel İdaremizin imkanlarına sunmaya çalışıyoruz. İl Özel İdaresi yönetimi ve denetimindeki 7 bin 500 kilometrelik bu ağı, ciddi manada da bir bütçe ihtiyacı gerektiriyor. Yaklaşık 14 köyümüzü bir araya getiren, bağlayan bu grup yolunun 15 kilometrelik kısmının sıcak asfaltla tamamlanmış olması memnuniyet verici. İnşallah bu sene de bu yolun tamamını yapmış olacağız. Konforlu, güvenli bir yol ağını da şehrimize kazandıracağız. İlçelere de hizmeti ulaştırmamız lazım. Bu maksatla büyük bir gayret ve özveriyle hem Suşehri hem de Kangal bölgesinde asfalt plent tesisleri tamamlandı. Doğal gaz bağlantı çalışmaları bitmek üzere."

Vali Şimşek ise İl Özel İdaresi ve KÖYDES bütçesinden kırsal altyapıya 1 milyar lira bütçe ayırdıklarını belirtti.

Çalışmalar bittiğinde vatandaşların daha konforlu, kaliteli ve güvenli bir ulaşım imkanına kavuşacağını kaydeden Şimşek, "Köy yollarımızın asfaltlanmasına özellikle de sıcak asfalt ağımızın genişletilmesine önem veriyoruz. Geçen yıl 500 milyon lira civarında bir bütçe ayırmışken, bu yıl ayırdığımız bütçe 1 milyar liraya ulaşmış durumda. Yine sıcak asfalt çalışmamız geçen yıl 25 kilometre civarındayken, bu yıl inşallah çalışmamız 50 kilometreyi geçecek." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Aksu da "Sivas coğrafya olarak en önemli kırsal yol ağlarından birine sahip. Bizler bütçelerimizin el verdiği doğrultuda yollarımızı özellikle de grup yollarını nitelikli hale getirmek için elimizden geldiği gayreti gösteriyoruz." dedi.