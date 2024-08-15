Sivas'taki Kellah Gölü Tamamen Kurudu

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Tamamen kurudu, gölden geriye tuz tabakası kaldı

Adeta beyaz çöl

SİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan, göçmen kuşları ev sahipliği yapan Kellah Gölü tamamen kurudu. Bozkırın ortasında bembeyaz kalan göl, dron ile havadan görüntülendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesine uzaklığı yaklaşık 5 kilometre olan Kellah Gölü, sıcak havalardan nasibini aldı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda göl, kuraklığın etkisiyle tamamen kurudu. 2014 yılına kadar bünyesinde bulunan suyu eksiltmeyen, Tecer Dağı'ndan gelen su kaynakları ve yağışlar ile beslenen Kellah Gölü, yaklaşık 10 yıldır kuraklık ile mücadele ediyor. İklimsel değişikliklere bağlı olarak her yıl yaz aylarında tamamen kuruyan göl, yağışlarla birlikte yeniden su tutuyor. Tuzlu olması sebebiyle tarımsal sulamada kullanılamayan göl, kuruduğunda yerinde beyaz bir tabaka bırakarak adeta beyaz bir çöle dönüşüyor.

"Maalesef gölün kurumasına engel olamadık"

Gölün tamamen doğal bir oluşum olduğunu söyleyen Metin Köse, "Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar su ile dolu olan gölümüz, son 10 yıldır her yaz bu aylarda kuruyor. Sonbahar aylarında yağmurların başlamasıyla yüzeysel olarak su tutuyor. Geçmişte Tecer Dağı'ndan su bağlandı aslında ama bağlanan su da kurudu. Maalesef gölün kurumasına engel olamadık. Tuzlu olması nedeniyle tarımsal sulamada kullanılmadı. Bizim Tecer Dağı'mızda suyumuz çok. Ora ile ilgili bir çalışma yapılarak bir su çıkarılabilir. Oradan çıkan su bu göle verilebilir. Kızılırmak'a akan Tecer Irmağı buraya bağlanabilir. Buraya eski güzelliği kazandırılabilir" dedi.