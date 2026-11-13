Sivas Ulaş'ta 36 kişilik umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Sivas Ulaş'ta 36 kişilik umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Ulaş ilçesinde 36 kişilik umre kafilesi, Ulaş Merkez Camisi'nde düzenlenen programın ardından kutsal topraklara uğurlandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan programda Kaymakam Veli Avcı ile Belediye Başkanı Turan İlbey umrecilerin heyecanına ortak oldu.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde 36 kişi umreye uğurlandı.
Ulaş Merkez Camisi'nde düzenlenen uğurlama programına, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, din görevlileri, müftülük personeli ile umrecilerin yakınları katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu.
Kaymakam Veli Avcı, vatandaşların mutluluğuna ortak oldukları için heyecanlı??????? olduklarını söyledi.
Belediye Başkanı Turan İlbey ise umre yolculuğunun hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Dua ve helalleşmenin ardından umreciler kutsal topraklara uğurlandı.
Kaynak: AA
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