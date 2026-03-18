Sivas'ın Ulaş ilçesinde müftülük tarafından "sahur ve sabah namazı" buluşması etkinliği gerçekleştirildi.
Ulaş Merkez camisinde düzenlenen programa, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli ve vatandaşlar katıldı.
Eksimez ve vatandaşlar sahur vaktine kadar teheccüd namazı kıldı.
Program, Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli'nin yaptığı dua ile sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Sivas Ulaş'ta Sahur ve Sabah Namazı Buluşması - Son Dakika
