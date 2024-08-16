Sivas Ulaş'ta Yaz Kur'an Kursu Son Buldu - Son Dakika
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Sivas Ulaş'ta Yaz Kur'an Kursu Son Buldu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursu kapanış programı yapıldı. İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesinin önemine vurgu yaparken, Belediye Başkanı Turan İlbey ise kursa emeği geçenlere teşekkür etti.

16.08.2024 17:18
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaz Kur'an kursu sona erdi.

Ulaş Gölü mesire alanında belediye ait kıl çadırda açılan yaz Kur'an kursları için kapanış programı düzenlendi.

Program Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, en büyük isteklerinin, çocukları ve gençleri en iyi şekilde yetiştirmek olduğunu belirterek, "Milli ve manevi değerlerle gençlerimizi geleceğe hazırlamak istiyoruz. Bunun için gerek camilerimizde gerekse Kur'an kurslarımızda sizleri en güzel şekilde donatmak için gayret eden hocalarımıza gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Turan İlbey ise kursta emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, MHP İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ali Kuşkaya, Din Görevlileri, Kur'an kursu öğreticileri ve çocuklar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas Ulaş'ta Yaz Kur'an Kursu Son Buldu - Son Dakika

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