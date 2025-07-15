Sivas ve Kırıkkale'de 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

Sivas ve Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Sivas'ta Yukarı Tekke Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ve katılımcılar, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Öte yandan Vali Şimşek, şehitlik girişinde simit satan bir çocuğun simitlerini alarak şehitlikteki misafirlere dağıttı.

Protokol üyeleri, etkinlikler kapsamında Atatürk Kongre Müzesi'nde "Zaferin Adı Türkiye" temalı resim ve fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Kırıkkale

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde ise 15 Temmuz şehitleri polis memuru Alparslan Yazıcı ve Volkan Pilavcı'nın mezarları ziyaret edildi, Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Kaymakam İbrahim Ergin, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik ve protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Kaymakam Ergin ve beraberindekiler, daha sonra şehit polis memuru Yazıcı'nın annesi Sevim ve babası Hasan Yazıcı'yı ziyaret etti. Burada da Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Ziyarette şehitlere rahmet dileyen Ergin, "Mekanları cennet olsun, Rabb'im bize bir daha böyle günler yaşatmasın. Yetkililer olarak daima emrinizdeyiz." dedi.

Şehidin annesi Sevim Yazıcı da "Devletimiz, milletimiz sağ olsun, var olsun." ifadesini kullandı.