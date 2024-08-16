Sivas Yıldızeli\'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Ilıca köyü yakınlarındaki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangının söndürülme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede çok sayıda çam ve meşe ağacı yanarak kül oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.