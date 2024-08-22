Sivaslı Dağcılar Ağrı Dağı'nda Zirve Tırmanışı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Sivaslı Dağcılar Ağrı Dağı'nda Zirve Tırmanışı Gerçekleştirdi

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Sivaslı dağcılar, Ağustos ayında, sis, kar ve tipiye rağmen 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı dağında zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

22.08.2024 12:37
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Sivaslı dağcılar Ağustos ayında, 5 bin 137 metrede kar ve tipiye yakalandı

Sivaslı Dağcılar, Ağustos ayında, sis, kar ve tipiye rağmen 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı dağında zirve tırmanışı gerçekleştirdi

SİVAS - Sivaslı Dağcılar, Ağustos ayında 5 bin 137 metre rakımlı Türkiye'nin en yüksek tepesine sahip Ağrı dağında zirve tırmanışı gerçekleştirdi, dağcılar düşük rakımlar sıcaktan kavrulurken zirvede kar ve tipi sürprizi ile karşılaştı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği ve Sivas Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen zorlu zirve tırmanışının tüm etapları TDF Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir tarafından kamerayla kaydedildi.

Ağustos ayında kar sürprizi

İlk olarak dağcıların kamp malzemeleri 2 bin 200 metre rakımda bulunan hareket noktasından 3 bin 200 metrede bulunan ilk kamp noktasına taşındı. Dağcılar geceyi burada çadırlarda geçirdi. Ağrı başta olmak üzere birçok şehrin ışıkları bulundukları noktadan gözlemlendi. Gün ağarmadan 4 bin 200 metre rakımdaki ikinci kampa hareket edildi. Buradan başlayan zirve tırmanışı ertesi gün saat 07.00'da tamamlandı. Sivaslı dağcılar yoğun sis altında sürdürdükleri tırmanışlarında Ağrı dağının zirvesinde tar ve tipi sürprizi ile karşılaştı. Dağcılar Ağustos ayında düşük rakımlarda sıcak kavururken zirvede, hem başarılı bir tırmanışın hem de soğuğun da tadını çıkarttı.

Sert hava şartlarına rağmen vazgeçmediler

Faaliyet ile ilgili bilgi veren TDF Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir "Bugün SİVDAK kulübümüz sporcuları olarak Ağrı Dağı zirve tırmanışımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Çok istekli bir grupla yaptığımız zirvemizi 6 kişiyle gerçekleştirdik. Bir arkadaşımız 4 bin 900 metreden sonra rehber eşliğinde dönmek zorunda kaldı. Hava şartları oldukça ağırdı. Grubumuzdan iki arkadaşımız daha önce çıkmıştı, diğerleri ise ilk defa çıkmış oldular. Zorlu hava şartları ve zemine rağmen arkadaşlarımız çok metin ve metanetli bir şekilde yorgunluklarına aldırmadan zirveyi başarılı bir şekilde tamamlayıp aşağı indiler. Güzel bir faaliyet oldu. Sivaslı dağcılar olarak 18 Ağustosta başladığımız Ağrı Dağı zirve faaliyetini 20 Ağustos sabahı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Herkese teşekkür ediyor, başarılardan dolayı kutluyorum." dedi.

Ekibin diğer üyeleri de zorlu şartlara rağmen zirveye ulaşmalarından dolayı duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Sivaslı Dağcılar Ağrı Dağı\'nda Zirve Tırmanışı Gerçekleştirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sivaslı Dağcılar Ağrı Dağı'nda Zirve Tırmanışı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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