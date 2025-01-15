Siverek'te Eşini Öldüren Rıdvan Bulunmaz'a İddianame - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siverek'te Eşini Öldüren Rıdvan Bulunmaz'a İddianame

Siverek\'te Eşini Öldüren Rıdvan Bulunmaz\'a İddianame

Pınar Bulunmaz'ı öldüren Rıdvan Bulunmaz'a ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi, tutuksuz yargılanacak.

15.01.2025 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öldürülen Pınar Bulunmaz'ın eşi Rıdvan Bulunmaz hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Olaydan 3 ay sonra serbest bırakılan Bulunmaz, tutuksuz yargılanacak.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024'te, evli olduğu Rıdvan Bulunmaz ile aracının içinde tartıştıktan sonra ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybetti. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca, "eşi kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, olay günü Pınar Bulunmaz ve Rıdvan Bulunmaz arasında tartışma yaşandığı, maktulün ikametten çıkarak koşarak uzaklaştığı, Rıdvan Bulunmaz'ın aracıyla maktulü takip ettiği belirtildi. Sonrasında Rıdvan Bulunmaz'ın, aracına bindirdiği eşini, taşıma ruhsatlı silahıyla ateş ederek göğüs bölgesinden vurduğu, maktulün ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak gelişen iç ve dış kanama sonucu vefat ettiği anlatılan iddianamede, böylelikle şüphelinin eyleminin, Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-d,f maddeleri kapsamında "kadına, eşe karşı kasten öldürme suçu"nu oluşturduğu bildirildi.

Suçlamayı kabul etmeyen ve eşinin kendisini vurduğunu iddia eden şüphelinin beyanlarının suç ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği kaydedilen iddianamede, Rıdvan Bulunmaz'ın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Tutuksuz yargılanacak

Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul ederek, 12 Şubat'a duruşma günü verdi. Sanık Rıdvan Bulunmaz tutuksuz yargılanacak.

İntihar iddiasında bulunmuştu

Rıdvan Bulunmaz, kollukta alınan ifadesinde özetle, "cinayeti işlemediğini, Pınar Bulunmaz ile kavgalı olduklarını, evden çıkıp koşarak uzaklaşan Pınar Bulunmaz'ı yakalayarak araca bindirdiğini bu sırada Pınar Bulunmaz'ın kendisini vurduğunu" öne sürmüştü.

Sanık adli kontrolle serbest

Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından 11 Mart 2024'te hazırlanan raporda, Rıdvan Bulunmaz'ın sol el svabında atış artığı tespit edildi. Soruşturma aşamasında olayın yaşandığı yerde oturan bir tanığın, "Rıdvan'ın kapıyı kapatıp aracın önüne geldiği esnada ön yolcu koltuğunda oturan Pınar'ın sağ eliyle kendisine doğru silahı doğrulttuğunu gördüm" şeklinde ifade vermesi üzerine sanık Rıdvan Bulunmaz, tutuklanmasının üzerinden yaklaşık 3 ay geçtikten sonra 11 Haziran 2024'te Siverek Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla konutu terk etmeme tedbiriyle tahliye edilmişti.

Ardından Siverek Sulh Ceza Hakimliği, sanık hakkında verilen "konutu terk etmeme adli kontrol tedbirini" kaldırarak, "haftanın belirli günlerinde imza atma" adli kontrol tedbirine çevirmişti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Politika, 3-sayfa, Siverek, Güncel, Pınar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siverek'te Eşini Öldüren Rıdvan Bulunmaz'a İddianame - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:32:39. #1.12#
SON DAKİKA: Siverek'te Eşini Öldüren Rıdvan Bulunmaz'a İddianame - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.