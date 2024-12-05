Siverek'te Eşini Vuran Adam Tutuklandı

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Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Pınar Bulunmaz eşi Rıdvan Bulunmaz'ile aracının içinde tartıştığı sırada silahlı ateş yaralanması sonucu şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Eşi kasten öldürmek" suçundan soruşturma başlatılması üzerine tutuklanan Rıdvan Bulunmaz'ın 11 Haziran'da konutu terk etmeme tedbiri ile tahliye edildiği, Savcılığın karara itiraz ettiği ve itirazın reddedildiği ortaya çıktı. Siverek Sulh Ceza Hakimliği şüpheli hakkında verilen "konutu terk etmeme" şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirini de 24 Ekim'de kaldırarak haftanın belirli günlerinde imza atma adli kontrol tedbirine çevirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024'te evli olduğu Rıdvan Bulunmaz ile aracının içinde tartıştıktan sonra ateşli silah yaralanması sonucunda şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı "eşi kasten öldürmek" suçundan soruşturma başlattı. İddiaya göre, kavga sırasında Rıdvan Bulunmaz'a ait tabancanın ateş alması sonucu kendisi ve eşi yaralandı. Yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Pınar Bulunmaz, kurtarılamadı.

"Pınar Bulunmaz'ın ve kendisinin sağ elini kullandığı" iddiası

Otopsi tutanağına göre, Pınar Bulunmaz'ın "sağ göğsünden ateşli silahla vurularak yaşamını yitirdiği" tespit edildi. Rıdvan Bulunmaz, kollukta alınan ifadesinde özetle, "cinayeti işlemediğini, Pınar Bulunmaz ile kavgalı olduklarını olayın yaşandığı gün telefonda tartıştıklarını, daha sonra kendisinin müşterek konutun önüne gittiğini o esnada Pınar Bulunmaz'ın evden çıkıp koşarak uzaklaştığını, Pınar Bulunmaz'ı takip etmeye başladığını, sonra yakaladığını, araca bindirdiğini ve araçta konuştuklarını" iddia etti. Rıdvan Bulunmaz, "daha sonra aracı geri vitese attığını bu esnada Pınar Bulunmaz'ın sağ göğsüne silah tuttuğunu ve sonra silahı ateşlediğini, silahın ateşlenmesiyle sağ kolundan yaralandığını, Pınar Bulunmaz'ın kendisini vurduğunu, bunun üzerine aracı babasının evinin önüne sürdüğünü" öne sürdü.

Şüpheli, Savcılıkta alınan ifadesinde ise, 'Pınar Bulunmaz'ın ve kendisinin sağ elini kullandığını, silahı genelde kendisini taşıdığını, silahın 13+1 mermi aldığını ancak silahın kurulu olmadığını şarjörün tamamen dolu olduğunu" söyledi. Rıdvan Bulunmaz, ifadesinin ardından 23 Şubat'ta Siverek Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli Rıdvan Bulunmaz'ın sol el svabında atış artığı tespit edildi

Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından 11 Mart'ta hazırlanan raporda Rıdvan Bulunmaz'ın sol el svabında atış artığı tespit edildi. Soruşturma aşamasında olayın yaşandığı yerde oturan bir tanığın, "Rıdvan'ın kapıyı kapatıp aracın önüne geldiği esnada ön yolcu koltuğunda oturan Pınar'ın sağ eliyle kendisine doğru silahı doğrulttuğunu gördüm" şeklinde ifade vermesi üzerine sanık Rıdvan Bulunmaz, tutuklanmasının üzerinden yaklaşık 3 ay geçtikten sonra 11 Haziran'da Siverek Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla konutu terk etmeme (ev hapsi) tedbiri ile tahliye edildi.

Tanık ile 12 kez telefon görüşmesi

Tanığın beyanından önce şüpheli ve şüphelinin aile bireyleriyle görüşme yapıp yapmadıklarına ilişkin alınan BTK raporunda, şüphelinin aile bireylerinden birisinin tanıklıktan çok kısa bir süre önce tanık ile 12 kez telefonla görüşme yaptığı da tespit edildi. Pınar Bulunmaz ailesinin avukatları aracılığı ile Siverek Sulh Ceza Hakimliği kararına karşı yaptıkları itirazlar reddedildi.

Başsavcılık, "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular devam ediyor" dedi

Öte yandan, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliye kararına yapılan itiraz da "delil durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı, Siverek Sulh Ceza Hakimliği'nin tahliye kararında herhangi bir isabetsizlik görülmediği, verilen kararın usul veya yasaya uygun olduğu" gerekçesiyle, Siverek 3. Asliye Ceza Mahkemesince reddedildi.

Başsavcılık, 11 Haziran'da "Dosya kapsamında ele geçirilen telefonlar ve kamera görüntüsü hakkında bilirkişiden rapor beklenildiği, beklenen bilirkişi raporunun dosyanın esasına etkili olabileceği, olay anını gösterecek delillere ulaşılabilme ihtimalinin olduğu, bilirkişi raporu hazırlanmadan verilen tahliye kararının isabetsiz olduğu, bu aşamada ve şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin devam ettiği anlaşıldığı için ilgili kararın kaldırılması ve tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini" talep etmişti.

Siverek Sulh Ceza Hakimliği ise sanık hakkında verilen "konutu terk etmeme adli kontrol tedbirini" 24 Ekim'de kaldırarak haftanın belirli günlerinde imza atma adli kontrol tedbirine hükmetti.