Siverek\'te sel felaketi: Mahsur kalan araç itildi, sel sularına olta atıldı, vatandaşa yardım edildi

Siverek'i sel vurdu: Mahsur kalan aracı ittiler, sel sularına olta attılar, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa yardım ettiler
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün sabah başlayan ve gece geç saatlerine kadar devam eden yağış, hayatı felç etti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün sabah erken saatlerde aniden bastıran, öğle saatlerinde gittikçe şiddetini artıran sağanak yağış, ilçe merkezi ile köylerde vatandaşlara zor anlar yaşattı. İlçe merkezinde oluşan sel nedeniyle birçok evi su basarken, sokak ve caddeler göle döndü. Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle de vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Selde araç bozuldu, motosiklet sürücü selin arasında kaldı
Siverek'te adeta hayatı felç eden yağışta kameralara ise vatandaşların çektiği zorluklar kaydedildi. Görüntülerde selin ortasında kalan ve bozulan bir otomobili, çevrede bulunan vatandaşlar itekleyerek kurtarırken, bir motosiklet sürücüsü ise selin ortasında kaldı. Kapanan mazgalları vatandaşlar kendi imkanlarıyla açtığı görülürken, bir vatandaş ise gölette dönen caddeye balık oltası atarak, duruma tepki gösterdi. Başka görüntülerde sele kapılan ve 5 kişinin bulunduğu araçtan yolcular kurtarılırken, yolun karşısına geçmeye çalışanların zorluk çektiği görülüyor. Bodrum katlarında bulunan evleri su basarken, kırsalda enerji hatları zarar gördü, birçok bölgeye enerji verilemiyor.
İlçede selin izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ediyor.
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