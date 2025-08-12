Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hasan Çelebi Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki aile arasında çıkan tartışma, silah, bıçak ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada bıçakla yaralanan N.M. ve A.E. ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Polis mahallede güvenlik önlemi aldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?