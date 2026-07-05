Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
M.B. idaresindeki 79 ABS 888 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolu kırsal Çağa Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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