Siverek\'te Trafik Kazası: 8 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Mehmet Sait Vural (30) idaresindeki 48 AYN 092 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun Karacadağ Kavşağı'nda Kasım Binay (35) yönetimindeki 63 AAF 605 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Kasım Binay ile Ramazan Vural, Yunus Vural, İbrahim Sevacı, Hediye Binay, Şükran Binay, Mehmet Nuri Turay ve Hatice Koyuncu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?