Sivrihisar'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivrihisar'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Sivrihisar\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü Etkinlikleri Düzenlendi
13.03.2026 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Öğrenciler tarafından sahnelenen etkinlikte sinevizyon gösterimleri yapıldı ve çeşitli müzik dinletileri sunuldu. Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, program düzenlendi.

Sivrihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programa Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Hava Meydan Komutanı Albay Muzaffer Tamay, kurum temsilcileri, gaziler, şehit ve gazi yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sivrihisar Sıdıka Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Ulu Cami İmam Hatibi Kadir Çetin tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve Çanakkale şehitleri için dua edildi.

Etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi ve Çanakkale belgeseli izletildi, "Mustafa Kemal'in Kağnısı" adlı şiir okundu. Program kapsamında "Çanakkale" oratoryosu ve müzik dinletisi de sunuldu.

Program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Sivrihisar, Eskişehir, Çanakkale, 18 Mart, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivrihisar'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika

Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
Mersin’de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı 3 ölü, 12 yaralı Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı
Aydın’da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı Aydın'da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı

15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
15:04
Bakana bile rest çektiler: Kimse katılmamızı engelleyemez
Bakana bile rest çektiler: Kimse katılmamızı engelleyemez
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
14:32
Trump: Gelecek hafta İran’ı çok sert vuracağız
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız
13:53
’’Krallığa ulaşacağız’’ diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa’yı mı yıkmak istiyor
''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
13:25
Gazze’de bir ilk Hamas askeri geçit düzenledi
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 15:31:16. #.0.4#
SON DAKİKA: Sivrihisar'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.