Sivrihisar\'da Gençler Helikopterle Uçtu

Eskişehir'de Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gençler, deneyimli pilotlar eşliğinde helikopterle uçtu.

Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'ndeki "Uçan Gençlik Etkinliği" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlik kapsamında Sivrihisar ve Ankara'daki okullarda öğrenim gören ve yaşları 14 ila 18 arasında değişen yaklaşık 100 öğrenci, merkeze ait helikopterle deneyimli pilotlar eşliğinde ücretsiz uçuş heyecanı yaşadı.

Helikoptere binen genç katılımcılara kulüp tarafından uçuş sertifikaları verildi.

Etkinlikte atlayış gerçekleştiren "Deli anlılar" paraşüt ekibi daha sonra gençlerle söyleşide bir araya geldi.

Tesislerde yer alan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ni de gezen öğrenciler, "Tecnam P92" uçağı için düzenlenen söyleşiyi de ilgiliyle takip etti.