Sivrihisar\'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

21.03.2026 13:29
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir otomobilin SUV ile çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde otomobilin SUV tipi araçla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sivrihisar-Polatlı kara yolunun 36. kilometresinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 FB 732 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyreden C.G. yönetimindeki 06 DY 5433 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

Kontrolden çıkan SUV tipi araç, refüjdeki bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü C.G. ile kayınvalidesi K.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti, C.G'nin 17 yaşındaki oğlu ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Sivrihisar, Eskişehir, Güvenlik, Trafik, Güncel, Kaza, Son Dakika

