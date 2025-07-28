Eskişehir'in Sivrihisar İlçe Emniyet Müdür Vekili Halil İbrahim Biçer görevine başladı.
Başkomiser Biçer, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Komiser Erkan Kınıcı'nın yerine atandı.
Evli ve bir çocuk babası Biçer, meslek hayatı boyunca Hatay'ın Samandağ ve Reyhanlı ilçeleri ile Suriye'nin Afrin bölgesinde çeşitli görevlerde bulundu, son olarak Mardin'in Nusaybin ilçesinde görev yaptı.
Son Dakika › Güncel › Sivrihisar Emniyet Müdür Vekili Biçer Göreve Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?