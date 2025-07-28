Sivrihisar Emniyet Müdür Vekili Biçer Göreve Başladı

Eskişehir'in Sivrihisar İlçe Emniyet Müdür Vekili Halil İbrahim Biçer görevine başladı.

Başkomiser Biçer, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Komiser Erkan Kınıcı'nın yerine atandı.

Evli ve bir çocuk babası Biçer, meslek hayatı boyunca Hatay'ın Samandağ ve Reyhanlı ilçeleri ile Suriye'nin Afrin bölgesinde çeşitli görevlerde bulundu, son olarak Mardin'in Nusaybin ilçesinde görev yaptı.