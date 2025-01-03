Sivrihisar Ulu Camii'nde Regaip Kandili Kutlaması

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(ESKİŞEHİR)- Sivrihisar Belediyesi Başkanı Habil Dökmeci ile İlçe Müftülüğünün girişimleri ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Sivrihisar Ulu Camii'nde Regaip Kandili özel programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da duaları ve sohbeti ile yer aldığı Sivrihisar Ulu Camii'nde düzenlenen Regaip Kandili programına, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, İlçe Kaymakamı Hüseyin Sayın, Sivrihisar Belediyesi Başkanı Habil Dökmeci, Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen ve Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak katıldı.

"Bu özel ve mübarek geceyi birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadık"

Sivrihisar Belediyesi, düzenlenen programın ardından vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "Programın düzenlenmesinde emeği geçen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ve 22. Dönem AK Parti Eskişehir Milletvekili Sayın Fahri Keskin başta olmak üzere, katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize ve programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılımları hem bizleri hem de hemşerilerimizi mutlu etti. Bu özel ve mübarek geceyi birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadık" dedi.

Başkan Dökmeci, program sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a günün anısına hediye takdim etti.