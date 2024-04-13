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Sivrisineklerle mücadelede ideal zaman

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Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, havaların ılıman düzeyde seyretmesinin sivrisinek larvalarını erken uyandırdığını ya da erken olgunlaşmalarını sağladığını söyleyerek, 'Havaların ısınmaya başladığı dönemde vatandaşlarımız önlemlerini almalı' dedi.

13.04.2024 13:03  Güncelleme: 13:07
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Sivrisineklerle mücadelede ideal zaman

Akgün Ergül: "Havaların ısınmaya başladığı dönemde vatandaşlarımız önlemlerini almalı"

"Havaların ılıman olması larvaların erken olgunlaşmasını sağlıyor"

KAYSERİ - Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, havaların ılıman düzeyde seyretmesinin sivrisinek larvalarını erken uyandırdığını ya da erken olgunlaşmalarını sağladığını söyleyerek, "Havaların ısınmaya başladığı dönemde vatandaşlarımız önlemlerini almalı" dedi.

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, erken alınan önlemlerin yaz aylarında rahatsızlıkları ve hastalıkları engelleyeceğini söyleyerek, "Artık yaz aylarına giriyoruz ve aslında özellikle bu sene kış da çok soğuk geçmedi. Şu anda ılıman bir iklim seyrediyor özellikle İç Anadolu ile tüm yurt genelinde. Havaların ısınmasıyla birlikte de artık tabiat da canlanıyor. Özellikle sivrisinek larvaları. Kış döneminde sulak veya kuytu yerlere sineklerin bırakmış olduğu larvalar, havaların ısınmasıyla da birlikte biraz daha mevsimsel olarak 1 ay gibi önceden olan bir sürede uyanmış oluyorlar ya da daha çabuk olgunlaşıyorlar ve yaşam döngülerini daha çabuk tamamlıyorlar. Onun için bu dönemde özellikle vatandaşlarımızın binalarında ya da evlerinde veya evlerine yakın kısımlardaki odak oluşturabilecek nemli ve sulak alanlarda hem larvalara yönelik ilaçlama yaptıklarında yaz döneminde rahatsız olabilecekleri tüm sineklerden kaynaklı hastalıkları bir nebze de önlemiş olurlar" dedi.

Ergül, özellikle yağmurlu dönemlerde su birikintilerinin ve çukurların kapatılmasının da faydalı olacağını söyleyerek, "Burada belediyelerimizin de çok büyük sorumlulukları var. Burada özel ilaçlama ile ilgili belediyelerimiz de faaliyet gösteriyor ki tüm şehirlere bununla ilgili belirli bir planlamaları var. Sivrisinek deyip de geçmemek lazım. Birçok hastalığın kan yoluyla da nakledicileridir. Şöyle söyleyeyim; Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Afrika'da 1 yıl içerisinde 1 milyonun üzerinde insan sivrisinek sokması ve sivrisineklere bağlı hastalıklardan kaynaklı ölümlerle karşılaşmakta ki bu da çok büyük bir rakam. Onun için sivrisineklerden oluşabilecek özellikle yağmurlu dönemlerde oluşan su birikintileri, çukur gibi yerlerin kapatılması ve buraların ilaçlanması üreme alanları kısıtlanacağı için popülasyonun azalmasına ve hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıkların da önüne geçilmiş olur bu şekilde" ifadelerini kullandı.

Sivrisineklerle mücadelede ideal zaman
Kaynak: İHA

Kayseri, Çevre, Hava Durumu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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